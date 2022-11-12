Экс-врач «Спартака» рассказал о пиар-кампании против Глушакова после ухода Карреры

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о пиар-кампании против полузащитника красно-белых Дениса Глушакова после ухода из московского клуба тренера Массимо Карреры.

«Сложно было это выдержать. Как сейчас мы уже понимаем, это была специальная раздутая кампания против Глушакова. От Карреры и его агентского окружения? Не буду такого утверждать. Но, думаю, многие могут подтвердить, что это была запланированная и очень грязная кампания по дискредитации Дениса», — приводит слова Вартапетова «Матч ТВ».

Экс-врач отметил, что полузащитнику было очень тяжело, но он старался не подавать виду.

«Думаю, именно благодаря своим бойцовским качествам Глушаков до сих пор продолжает играть в футбол и преодолел всё это», — сказал он.

В сезоне-2016/17 Глушаков и Каррера стали чемпионами России в «Спартаке», а также завоевали Суперкубок страны. Позже между игроком и тренером испортились отношения. Каррера покинул московский клуб в 2018 году, а Глушаков — в 2019‑м.

Ранее Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.