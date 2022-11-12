Россияне Брачев и Гамзатов завоевали бронзовые медали на ЧМ по самбо в Киргизии
- РИА Новости
Брачев в поединке в весовой категории свыше 98 кг победил румынского самбиста Даниэля Натя.
В бою в весе до 58 кг Гамзатов выиграл бронзу после поражения в полуфинале от Лутфиллы Сайдаматова из Узбекистана.
Российские самбисты выступают на турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS).
Чемпионат мира по самбо проходит в Бишкеке с 11 по 13 ноября.
Ранее российский самбист Виктор Немков поделился эмоциями после победы над израильтянином Израилем Вульфманом в финале на чемпионате мира в Киргизии.