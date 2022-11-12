Малкин: если россияне играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира?

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 на 2025 год.

«Слишком долго. Не знаю, почему приняли такое решение, однако мы должны играть. Это спорт, понимаете? Мы можем сделать всё что угодно со спортом», — приводит слова Малкина The Athletic.

Также нападающий высказался о возможном неучастии сборной России в турнире.

«Если вам нужны лучшие хоккеисты, Россия — одна из лучших команд. В России отличные хоккеисты. Если россияне играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Мы играем с одними и теми же парнями. Здесь шведы, финны, канадцы, американцы — но мы не можем играть друг против друга?» — сказал он.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявили о переносе Кубка мира по хоккею.