Узнать больше

Малкин: если россияне играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира?

Короткая ссылка
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 на 2025 год.
Малкин: если россияне играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира?
  • Gettyimages.ru

«Слишком долго. Не знаю, почему приняли такое решение, однако мы должны играть. Это спорт, понимаете? Мы можем сделать всё что угодно со спортом», — приводит слова Малкина The Athletic.

Также нападающий высказался о возможном неучастии сборной России в турнире.

«Если вам нужны лучшие хоккеисты, Россия — одна из лучших команд. В России отличные хоккеисты. Если россияне играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Мы играем с одними и теми же парнями. Здесь шведы, финны, канадцы, американцы — но мы не можем играть друг против друга?» — сказал он.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявили о переносе Кубка мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить