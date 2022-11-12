В «Тампе» рассказали о состоянии Сергачёва и Чернака, принявших на себя броски Овечкина

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии защитников Михаила Сергачёва и Эрика Чернака, принявших на себя броски нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я надеюсь, что Сергачёв и Чернак будут в порядке. Шесть малых удалений стали небольшой проблемой для нас. Все эти удаления были бессмысленными. А затем на лёд вышли игроки, которые должны были «сожрать» эти броски», — приводит слова Купера журналист Том Гулитти на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась со счётом 5:1 в пользу «Кэпиталз».

В составе столичного клуба результативными передачами отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ранее сообщалось, что нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ.