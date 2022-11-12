Месси обратился к аргентинцам перед ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к аргентинцам перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Как и всегда, перед каким-то важным турниром мы говорим одно и то же. Я благодарен вам за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы. Надеемся, что сборная Аргентины приложит максимум усилий и будет бороться за победу на чемпионате мира», — приводит слова Месси Ole.

По словам нападающего, аргентинские футболисты готовы бороться со всеми командами на равных.

«Я уверен, что мы ничего не отдадим просто так, что всё может сложиться наилучшим образом, и я надеюсь, что Бог поможет нам», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Ранее Месси объяснил провал сборной Аргентины на чемпионате мира 2018 года в России.