Тренер «Питтсбурга»: Малкин в матче с «Торонто» был в режиме зверя
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«Малкин был в режиме зверя. Он был угрозой на протяжении всей игры. Евгений забивает, создаёт много моментов, у него было множество шансов сегодня», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Питтсбурга».
Малкин отметился забитой шайбой и голевой передачей в игре. По итогам матча он стал первой звездой.
Ранее сообщалось, что Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ.