Тренер «Питтсбурга»: Малкин в матче с «Торонто» был в режиме зверя

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру российского нападающего Евгения Малкина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Малкин был в режиме зверя. Он был угрозой на протяжении всей игры. Евгений забивает, создаёт много моментов, у него было множество шансов сегодня», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Питтсбурга».

Малкин отметился забитой шайбой и голевой передачей в игре. По итогам матча он стал первой звездой.

Ранее сообщалось, что Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ.