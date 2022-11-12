Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

36-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой дня стал канадский вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри, оформивший шатаут во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:0).

Вторая звезда дня — американский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано, набравший три очка (2 + 1) в игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что гол и голевая Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Торонто» в НХЛ.