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Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

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Нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • AP

36-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой дня стал канадский вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри, оформивший шатаут во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:0).

Вторая звезда дня — американский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано, набравший три очка (2 + 1) в игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что гол и голевая Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Торонто» в НХЛ.

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