Хилл считает, что Леклер отчасти сам виноват в регулярных ошибках Ferrari

Бывший гонщик «Формулы-1» англичанин Деймон Хилл прокомментировал выступление Ferrari в квалификации Гран-при Бразилии.

«Что происходит в Ferrari, кто возьмёт на себя ответственность за ситуацию? В команде должны понять основы. Это ведь продолжается весь год. Сложившаяся ситуация очень расстраивает, так как видно, что у Ferrari есть потенциал», — приводит слова Хилла Sky Sports.

По его мнению, монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер отчасти сам виноват в регулярных ошибках команды.

«Леклер правильно делает, что критикует команду по радио, однако ему также нужно брать ответственность на себя. Возможно, Шарлю не позволяют чего-то? Или ему не хватает смелости. Можете себе представить, чтобы Ферстаппен по радио спрашивал, что ему делать? Личность Макса такая, что он привлекает внимание к себе, и, на мой взгляд, это неотъемлемое качество, чтобы быть ведущим пилотом в своей команде», — сказал он.

Леклер в квалификации Гран-при Бразилии стал десятым, а его напарник испанец Карлос Сайнс — пятым.

Ранее гоночный директор Ferrari Лоран Мекис объяснил провальное решение с шинами Леклера в квалификации Гран-при Бразилии.