Ферстаппен объяснил, почему не смог выиграть квалификацию Гран-при Бразилии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.

«Мы не знали, что из-за дождя не сможем проехать ещё одну попытку. Я был четвёртым, когда заблокировал шины в восьмом повороте, что стоило мне поула. Финал был больше похож на лотерею», — цитирует Ферстаппена F1 News.

Кевин Магнуссен из команды Haas стал победителем квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1».

Он показал время 1 минута 11,674 сек. Второе место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+0,203), третьим стал гонщик Mercedes Джордж Расселл (+0,385).

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes.