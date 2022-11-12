Ферстаппен объяснил, почему не смог выиграть квалификацию Гран-при Бразилии
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«Мы не знали, что из-за дождя не сможем проехать ещё одну попытку. Я был четвёртым, когда заблокировал шины в восьмом повороте, что стоило мне поула. Финал был больше похож на лотерею», — цитирует Ферстаппена F1 News.
Кевин Магнуссен из команды Haas стал победителем квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Он показал время 1 минута 11,674 сек. Второе место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+0,203), третьим стал гонщик Mercedes Джордж Расселл (+0,385).
Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes.