Медведев назвал фаворитов Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворитов Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На Итоговом турнире ATP все являются фаворитами. Это последний турнир года, к которому нельзя быть полностью готовым психологически и физически, что необходимо, так как тут во всех играх ты играешь с лучшими. А это сложно. Но искренне считаю, что все могут выиграть Итоговый турнир», — сказал теннисист.

В первом матче турнира Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв попали в одну группу на Итоговом турнире ATP.