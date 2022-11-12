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Медведев назвал фаворитов Итогового турнира ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворитов Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев назвал фаворитов Итогового турнира ATP
  • РИА Новости

«На Итоговом турнире ATP все являются фаворитами. Это последний турнир года, к которому нельзя быть полностью готовым психологически и физически, что необходимо, так как тут во всех играх ты играешь с лучшими. А это сложно. Но искренне считаю, что все могут выиграть Итоговый турнир», — сказал теннисист.

В первом матче турнира Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым. Встреча состоится в понедельник, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв попали в одну группу на Итоговом турнире ATP.

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