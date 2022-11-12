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Биограф Роналду рассказал, что игрок мог завершить карьеру в 2019 году из-за «Золотого мяча» Месси

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Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду был готов завершить карьеру из-за нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Биограф Роналду рассказал, что игрок мог завершить карьеру в 2019 году из-за «Золотого мяча» Месси
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Как сообщает L’Equipe, слова 37-летнего португальца опубликованы в книге бывшего журналиста France Football Тьерри Маршана.

В одном из девяти интервью, состоявшемся в октябре 2019 года, нападающий прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Легко оставаться в зоне комфорта. Но я всегда делал иначе. Я осмелился перейти в «Ювентус», сменить клуб и чемпионат, погрузиться в новую футбольную культуру. Я рискнул, и это, уверен, лишило меня «Золотого мяча» в 2018 году. Я ни о чём не жалею, но, если Месси получит «Золотой мяч», я уйду из футбола!» — сказал Роналду.

В 2018 году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» Лука Модрич, а в 2019-м награду получил 35-летний аргентинец.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022.

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