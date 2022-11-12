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Американский фигурист: нам всё равно, какая у нас будет медаль за командный турнир на ОИ-2022

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Американская пара Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер прокомментировала затянувшееся расследования по допинг-делу Камилы Валиевой после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Американский фигурист: нам всё равно, какая у нас будет медаль за командный турнир на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Нам абсолютно всё равно, какая это будет медаль. У нас была потрясающая команда в Пекине, мы просто хотим медаль, которая подтвердит, что мы — молодцы», — цитирует Фрэйзера Sports.

Книрим добавила, что не в курсе, где находятся их медали. Она призвала написать им, если кто-то владеет информацией.

Напомним, что в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине победу одержала сборная России. США заняли второе место. Японцы — третьи.

При этом церемония награждена была отменена из-за допинг-скандала фигуристки Камилы Валиевой. Расследование продолжается до сих пор.

Ранее Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

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