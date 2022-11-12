Сборная Катара объявила состав на домашний ЧМ-2022

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес объявил состав команды на чемпионат мира 2022 года.

В заявку попали 26 игроков, каждый из которых выступает в чемпионате Катара.

Состав сборной Катара на ЧМ-2022:

Вратари Саад Аль-Шееб, Мешаал Баршам, Юсеф Хассан; защитники Педро Мигел, Мусааб Хидир, Тарек Сальман, Бассам Аль-Рави, Булем Хоухи, Абделькарим Хассан, Хомам Ахмед, Джассим Габер; полузащитники Али Асад, Ассим Модибо, Мохаммед Ваад, Салем Аль-Хаджри, Мустафа Тарек Машаал, Карим Будьяф, Абделазиз Хатим, Исмаил Мухаммад, а также нападающие Наиф Аль-Хадрами, Ахмед Алаэльдин, Хассан Аль-Хайдос, Халид Мунир Мазид, Акрам Афиф, Алмоез Али и Мохаммед Мунтари.

ЧМ-2022 пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Катара сыграет с командами Нидерландов, Сенегала и Эквадора.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится через два дня после завершения ЧМ-2022 в Катаре.