Надаль: поражение от Медведева на Итоговом турнире постоянно причиняет мне боль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил поражение от россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP — 2020.

«Поражение от Медведева — одна из тех вещей, которая причиняет мне боль в течение сезона. Я нервничал на том турнире, просто не был достаточно хорош в это время года», — цитирует Надаля Marca.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

В первом матче Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем, а Медведев — с соотечественником Андреем Рублёвым. Игры пройдут 14 ноября.

Ранее Андрей Чесноков допустил, что Надаль может не выйти из группы на Итоговом турнире.