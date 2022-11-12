Энрике: хочу верить, что я лучший тренер на земле
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«Я лучший тренер на земле. Если я должен убедить своих игроков, то должен и сам верить в это. Нет лучшего тренера, чем я. Я знаю, что это неправда, но я в это верю», — цитирует Энрике Reuters.
На чемпионате мира в Катаре сборная Испании сыграет в группе E с командами Коста-Рики, Германии и Японии.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Килиан Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд.