Мбаппе признался, что думал об уходе из сборной Франции из-за расизма

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что рассматривал вариант с завершением карьеры в национальной команде.

«Я сказал: «Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной». Но, поразмыслив о болельщиках, которые болеют за меня, понял, что не стоит сдаваться», — цитирует Мбаппе Sports Illustrated.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. На мундиале в Катаре команда сыграет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результатах сборной Франции перед ЧМ-2022.