Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам
- AP
Россиянин достиг отметки в 353 голевых передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает девятую позицию в столичном клубе.
Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:1.
В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 12 очков (2 + 10).
Ранее Александр Овечкин вплотную подобрался к Брайану Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.