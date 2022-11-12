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Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам
  • AP

Россиянин достиг отметки в 353 голевых передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает девятую позицию в столичном клубе.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 12 очков (2 + 10).

Ранее Александр Овечкин вплотную подобрался к Брайану Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.

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