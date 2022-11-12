Месси объяснил провал сборной Аргентины на ЧМ-2018 в России

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ошибочно думать о плей-офф до начала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«На ЧМ-2018 мы вышли из группы, были в 1/8 финала и задумывались о проходе дальше, но в итоге всё получилось иначе. На таком турнире часто случаются непредсказуемые вещи», — сказал Месси.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере аргентинца.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Месси попал в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022.