Месси объяснил провал сборной Аргентины на ЧМ-2018 в России
«На ЧМ-2018 мы вышли из группы, были в 1/8 финала и задумывались о проходе дальше, но в итоге всё получилось иначе. На таком турнире часто случаются непредсказуемые вещи», — сказал Месси.
Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере аргентинца.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Месси попал в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022.