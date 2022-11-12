Заварухин — о победе над ЦСКА: серия поражений у «Спартака» затянулась

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Серия поражений у нас затянулась, с ребятами переговорили, объяснили, как им лучше сыграть и прервать её. Самое главное — парни нас услышали, сыграли и за вратаря. Мы довольны результатом», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых шайбы забросили Фил Вароне (10-я минута) и Матвей Заседа (51-я). У армейцев отличился Павел Карнаухов (31-я).

ЦСКА с 39 очками занимает третье место в Западной конференции. «Спартак» с 29 очками располагается на восьмом месте.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча со «Спартаком».