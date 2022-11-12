Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над дортмундской «Боруссией».

Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев мячи забили Йонас Хофманн (4-я минута), Рами Бенсебаини (26-я), Маркус Тюрам (30-я) и Куадио Коне (46-я). У гостей отличились Юлиан Брандт (19-я) и Нико Шлоттербек (40-я).

Дортмундцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. Мёнхенгладбахская «Боруссия» с 22 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Байер» в гостях победил «Кёльн» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.