Гаджиев: Роднина должна знать, сколько миллионов людей смотрят футбол по телевизору

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.

«Удивлён, что есть такое непонимание. Роднина должна знать, сколько примерно миллионов людей смотрят футбол по телевизору. Она даже приблизительно этого не знает… Ни одно фигурное катание и другой вид спорта не собирает такое количество зрителей на стадионах», — цитирует Гаджиева Sport24.

По его словам, высокие расходы в профессиональных клубах случаются во многих странах. При этом Гаджиев отметил, что футбол является самым популярным видом спорта в России и мире.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призыв Родниной закрыть российские футбольные клубы.