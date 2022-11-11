В «Нижнем Новгороде» поблагодарили Галактионова за работу

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов выразил благодарность Михаилу Галактионову за работу в должности главного тренера.

«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

По его словам, команда стала расти и развиваться с приходом Галактионова.

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. «Нижний Новгород» с 19 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее в «Нижнем Новгороде» заявили о поиске нового главного тренера.