Узнать больше

Вратарь русского происхождения Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи

Короткая ссылка
Голкипера «Лацио» Ивана Проведеля вызвали в сборную Италии на товарищеские матчи с национальными командами Албании и Австрии.
Вратарь русского происхождения Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи
  • Gettyimages.ru

Проведеля ранее уже вызывали в сборную Италии, но он не выходил на поле. 28-летний вратарь имеет русские корни по материнской линии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Контракт Проведеля с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном товарищеском матче между сборными Италии и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить