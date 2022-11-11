Вратарь русского происхождения Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи

Голкипера «Лацио» Ивана Проведеля вызвали в сборную Италии на товарищеские матчи с национальными командами Албании и Австрии.

Проведеля ранее уже вызывали в сборную Италии, но он не выходил на поле. 28-летний вратарь имеет русские корни по материнской линии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Контракт Проведеля с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном товарищеском матче между сборными Италии и России.