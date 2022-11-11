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Александр Тихонов: мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.
Александр Тихонов: мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа. Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун», — цитирует Тихонова Sport24.

По его мнению, футбол является самым затратным видом спорта. Также Тихонов отметил, что на стадионы приходит мало болельщиков.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв Родниной закрыть российские футбольные клубы.

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