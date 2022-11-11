Тихонов: «Зенит» сделает всё, чтобы победить «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Зенитом».

«Зенит» сделает всё, чтобы добиться успеха, потому что в прошлом туре была незапланированная потеря трёх очков. «Торпедо» находится в яме: команда регулярно проигрывает и не может набрать очки», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

По его словам, автозаводцы будут играть в оборонительный футбол, а сине-бело-голубые захотят реабилитироваться после поражения от «Ахмата» в прошлом туре.

Матч между «Зенитом» и «Торпедо» пройдёт 12 ноября на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й строчке.

Ранее бывший защитник автозаводцев Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча между «Торпедо» и «Зенитом».