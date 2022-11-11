Узнать больше

Тихонов: «Зенит» сделает всё, чтобы победить «Торпедо»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Зенитом».
Тихонов: «Зенит» сделает всё, чтобы победить «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» сделает всё, чтобы добиться успеха, потому что в прошлом туре была незапланированная потеря трёх очков. «Торпедо» находится в яме: команда регулярно проигрывает и не может набрать очки», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

По его словам, автозаводцы будут играть в оборонительный футбол, а сине-бело-голубые захотят реабилитироваться после поражения от «Ахмата» в прошлом туре.

Матч между «Зенитом» и «Торпедо» пройдёт 12 ноября на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й строчке.

Ранее бывший защитник автозаводцев Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча между «Торпедо» и «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить