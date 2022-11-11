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Аршавин: главной целью «Зенита» остаётся чемпионство

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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о целях санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.
Аршавин: главной целью «Зенита» остаётся чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Главной целью «Зенита» остаётся чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми», — цитирует Аршавина газета «Известия».

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» (33) занимает второе место. «Ростов» (32) располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА (29).

Ранее бывший защитник «Торпедо» Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между автозаводцами и «Зенитом».

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