Боец MMA Немков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области

Боец смешанных единоборств Виктор Немков рассказал, как становился свидетелем ударов ВСУ по Белгородской области.

«Мы с семьями живём в Белгородской области. Слава богу, ПВО срабатывает хорошо, защищает наш город. Немного напряжно, но всё равно далековато от нас. Бывает, вечером сидишь и потом ни с того ни с сего — звук. Жутко», — сказал Немков журналистам.

Напомним, что в финале чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, российский спортсмен в весовой категории до 98 кг оказался сильнее Израиля Вульфмана из Израиля.

Ранее Немков поделился ожиданиями от поединка своего брата Вадима с американцем Кори Андерсоном.