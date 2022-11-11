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Боец MMA Немков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области

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Боец смешанных единоборств Виктор Немков рассказал, как становился свидетелем ударов ВСУ по Белгородской области.
Боец MMA Немков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области
  • РИА Новости

«Мы с семьями живём в Белгородской области. Слава богу, ПВО срабатывает хорошо, защищает наш город. Немного напряжно, но всё равно далековато от нас. Бывает, вечером сидишь и потом ни с того ни с сего — звук. Жутко», — сказал Немков журналистам.

Напомним, что в финале чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке, российский спортсмен в весовой категории до 98 кг оказался сильнее Израиля Вульфмана из Израиля.

Ранее Немков поделился ожиданиями от поединка своего брата Вадима с американцем Кори Андерсоном.

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