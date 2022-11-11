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Канчельскис: хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» российских футболистов

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что хочет видеть в английском клубе российских футболистов.
Канчельскис: хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» российских футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Stacpoole/Offside

«В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Лидирует с 34 очками «Арсенал».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

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