Канчельскис: хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» российских футболистов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что хочет видеть в английском клубе российских футболистов.

«В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Лидирует с 34 очками «Арсенал».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.