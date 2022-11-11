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Месси попал в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022

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Сборная Аргентины назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Месси попал в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Тренерский штаб национальной команды Аргентины огласил заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).

Защитники: Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Николас Отаменди («Бенфика»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Херман Песселья («Бетис»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Маркос Акунья («Севилья»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Ювентус»), Гидо Родригес («Бетис»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Папу Гомес («Севилья»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»).

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба — «Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Ювентус»).

Главный тренер сборной Аргентины — Лионель Скалони.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере Месси.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Португалии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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