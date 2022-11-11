Узнать больше

Роднина объяснила свои слова о призыве закрыть футбольные клубы

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина пояснила свои слова о финансировании российских футбольных клубов.
Роднина объяснила свои слова о призыве закрыть футбольные клубы
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги — неправильно. Спонсорские деньги — другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, профессиональные клубы должны учиться самостоятельно зарабатывать деньги. Она также отметила, что если ФК показывает хорошие результаты, то это не значит, что его стоит поддерживать из государственного бюджета.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских ФК и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв Родниной закрыть российские футбольные клубы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить