Роднина объяснила свои слова о призыве закрыть футбольные клубы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина пояснила свои слова о финансировании российских футбольных клубов.

«Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги — неправильно. Спонсорские деньги — другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва», — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, профессиональные клубы должны учиться самостоятельно зарабатывать деньги. Она также отметила, что если ФК показывает хорошие результаты, то это не значит, что его стоит поддерживать из государственного бюджета.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских ФК и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв Родниной закрыть российские футбольные клубы.