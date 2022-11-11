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Сёмин: цена Кварацхелии соответствует его игре

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на попадание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в топ-10 самых дорогих футболистов Серии А.
Сёмин: цена Кварацхелии соответствует его игре
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«Своей игрой он поднял свою цену до таких больших высот! Задержится ли Кварацхелия в «Наполи»? Надо танцевать от другого. Наверное, от того, что нужно держать этот уровень игры и повышать его. На сегодняшний момент цена Кварацхелии соответствует его игре», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По данным Transfermarkt, стоимость грузинского спортсмена составляется €60 млн. 21-летний хавбек делит пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов с Сергеем Милинковичем-Савичем из «Лацио», Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»).

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о продлении контракта с Кварацхелией.

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