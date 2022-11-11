Тарасова допустила отъезд российских фигуристов за границу после случая с Квителашвили

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отъезде грузинского фигуриста Мориса Квителашвили из России.

«Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Квителашвили тренировался под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. В Италии Морис будет работать с командой специалистов, в которую входит Лоренцо Магри.

Ранее Квителашвили заявил, что решение о старте тренировок в Италии он принял совместно со штабом Тутберидзе.