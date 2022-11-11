Канчельскис: в России Черчесов не был лучшим тренером

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

«За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим. Об этом никто и не спорит. Много кандидатов, но определять будем в конце сезона. Тренера характеризует стабильность. Неважно, как начнешь, а важно, как закончишь. Концовка сезона — это самое главное. Ну вот «Зенит» Семака вне конкуренции», — цитирует Канчельскиса «Спорт день за днём».

Российский специалист Станислав Черчесов вывел «Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб из Будапешта оказался в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет.

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате. Команда Семака не потерпела ни одного поражения в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали 12 побед, три матча закончились вничью, однако потерпели поражение от «Ахмата» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова.

Ранее бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал работу Черчесова.