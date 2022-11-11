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Попова считает, что Дзюба может стать победителем «Ледникового периода»

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Тренер и хореограф Бетина Попова оценила перспективы нападающего Артёма Дзюбы в телепроекте «Ледниковый период».
Попова считает, что Дзюба может стать победителем «Ледникового периода»
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Дзюба — достаточно яркий персонаж, не знать его и не слышать о нём сложно. А поскольку «Ледниковый период» — это в первую очередь шоу, то для шоу это всегда хорошо. У него есть возможность хорошо выступить и даже выйти победителем этого проекта», — цитирует Попову Газета.ру.

18 августа нападающий подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1 + 1». В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Ранее тренер Александр Жулин сообщил, что Дзюбу ждут на телепроекте «Ледниковый период».

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