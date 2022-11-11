Авербух: в соревновании между юниорками и взрослыми результат не является действительным

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что не понимает соревнование взрослых фигуристок с юниорками на этапах Гран-при России по фигурному катанию.

«То, что юниорки соревнуются со взрослыми, хорошо, но результат в этом случае не является действительным — победа юниоров над взрослыми фигуристами. Поэтому мы всё равно должны понимать, что взрослые соревнуются со взрослыми, а юниоры — с юниорами», — цитирует Авербуха ТАСС.

29 октября завершились выступления в рамках короткой программы в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при России в Сочи. Лидирует после короткой программы Аделия Петросян, получив от судей 78,92 балла. Второе место занимает Александра Трусова (70,20 балла). Третья — Вероника Яметова (68,03 балла).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла назвать лучшую российскую фигуристку.