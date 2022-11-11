Узнать больше

Губерниев — о призыве Родниной закрыть футбольные клубы: погорячилась

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.
Губерниев — о призыве Родниной закрыть футбольные клубы: погорячилась
  • РИА Новости

«Думаю, Ирина Константиновна погорячилась, потому что футбол сейчас для многих — это единственная отрада. Футбол должен быть! Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Многие из них свои деньги отрабатывают», — цитирует Губерниева Sport24.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков раскритиковал Роднину за призыв закрыть российские ФК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить