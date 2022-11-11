Губерниев — о призыве Родниной закрыть футбольные клубы: погорячилась

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.

«Думаю, Ирина Константиновна погорячилась, потому что футбол сейчас для многих — это единственная отрада. Футбол должен быть! Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Многие из них свои деньги отрабатывают», — цитирует Губерниева Sport24.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес: если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков раскритиковал Роднину за призыв закрыть российские ФК.