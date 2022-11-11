Рамос не вошёл в состав сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Испании назвала состав на предстоящий чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

В заявку вошли 26 игроков, однако среди них не оказалось защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса.

На чемпионате мира испанская сборная сыграет в группе E вместе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нидерландский спортивный журналист Яп Де Грот рассказал, почему полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не попал в итоговый состав национальной сборной на чемпионат мира — 2022 в Катаре.