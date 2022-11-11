Помощник Карпова: Анатолий Евгеньевич стабильно идёт на поправку, уже рвётся работать

Альберт Степанян, помощник российского шахматиста Анатолия Карпова, рассказал о состоянии здоровья гроссмейстера.

«Анатолий Евгеньевич стабильно идёт на поправку. Ему передали iPad, в нём он ведёт работу. О переводе в общую палату речи не было до вчерашнего дня, сегодня не знаю. Он уже в рабочем состоянии. Все кости, так скажем, целы», — цитирует Степаняна Sport24.

Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.