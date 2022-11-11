Помощник Карпова: Анатолий Евгеньевич стабильно идёт на поправку, уже рвётся работать
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«Анатолий Евгеньевич стабильно идёт на поправку. Ему передали iPad, в нём он ведёт работу. О переводе в общую палату речи не было до вчерашнего дня, сегодня не знаю. Он уже в рабочем состоянии. Все кости, так скажем, целы», — цитирует Степаняна Sport24.
Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.
Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация не собирается менять правила участия россиян в международных соревнованиях из-за требований гроссмейстера Сергея Карякина.