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Гол Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ сезона-2022/23

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Мяч, забитый нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси в ворота «Бенфики» в матче третьего тура, признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов —2022/23.
Гол Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

В первом тайме аргентинский футболист получил пас от Неймара на границе штрафной площади и в касание отправил мяч в дальнюю «девятку» на 22-й минуте.

ПСЖ с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

3 ноября нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 40 мячей. По этому показателю французский форвард побил рекорд Месси.

Ранее сообщалось, что Месси приступил к тренировкам в общей группе.

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