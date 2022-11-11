Гол Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ сезона-2022/23

Мяч, забитый нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси в ворота «Бенфики» в матче третьего тура, признан лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов —2022/23.

В первом тайме аргентинский футболист получил пас от Неймара на границе штрафной площади и в касание отправил мяч в дальнюю «девятку» на 22-й минуте.

ПСЖ с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

3 ноября нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 40 мячей. По этому показателю французский форвард побил рекорд Месси.

Ранее сообщалось, что Месси приступил к тренировкам в общей группе.