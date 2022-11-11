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Терюшков раскритиковал Роднину за призыв закрыть российские футбольные клубы

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Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.
Терюшков раскритиковал Роднину за призыв закрыть российские футбольные клубы
  • РИА Новости

«В своём глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает». Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Сама она в 90-х покинула ослабевшую в холодной войне Родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, если ставить вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, то стоит рассмотреть все виды спорта, и если они развиваются в интересах государства, то могут и должны получать поддержку, потому что за это спортсмены предано прославляют страну с флагом, гербом и гимном.

10 ноября Роднина поделилась мнением о государственном финансировании российских футбольных клубов и призвала их закрыть, потому что, по её словам, футбольный клуб — это бизнес и если в нём не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять.

Ранее Терюшков прокомментировал критику законопроекта о выходе из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

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