Узнать больше

Тарпищев: главная проблема Медведева в том, что его нервная система отвыкла от работы

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал главную проблему, с которой столкнётся российский теннисист Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Тарпищев: главная проблема Медведева в том, что его нервная система отвыкла от работы
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Главная проблема Медведева заключается в том, что его нервная система отвыкла от работы. В начале года его на три месяца вывела из игры травма, потом он был вынужден пропустить Уимблдон из-за отстранения россиян. В результате нервная система Дани сейчас растренирована», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

По его словам, нервную систему, как и мышцы, нужно держать в постоянном тонусе, а без игровой практики она становится растренированной. Он также отметил, что физически россиянин может быть свежим, но его нервная система будет быстро утомляться.

Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Ранее сообщалось, что Медведев и Андрей Рублёв проведут очный матч на старте Итогового турнира ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить