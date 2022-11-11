Тарпищев: главная проблема Медведева в том, что его нервная система отвыкла от работы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал главную проблему, с которой столкнётся российский теннисист Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Главная проблема Медведева заключается в том, что его нервная система отвыкла от работы. В начале года его на три месяца вывела из игры травма, потом он был вынужден пропустить Уимблдон из-за отстранения россиян. В результате нервная система Дани сейчас растренирована», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

По его словам, нервную систему, как и мышцы, нужно держать в постоянном тонусе, а без игровой практики она становится растренированной. Он также отметил, что физически россиянин может быть свежим, но его нервная система будет быстро утомляться.

Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Ранее сообщалось, что Медведев и Андрей Рублёв проведут очный матч на старте Итогового турнира ATP.