Родионенко: надеемся на допуск российских гимнастов на международные турниры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о темах конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).

«Турция пустила на конгресс всех наших представителей. Мы знаем, что там будет решаться вопрос допуска наших спортсменов на старты в следующем году. Мы надеемся на положительный исход», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

Конгресс FIG проходит в Турции с 11 по 12 ноября.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Ирина Винер высказалась об отсутствии россиянок в видео МОК о гимнастике.