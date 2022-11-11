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Родионенко: надеемся на допуск российских гимнастов на международные турниры

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о темах конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).
Родионенко: надеемся на допуск российских гимнастов на международные турниры
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

«Турция пустила на конгресс всех наших представителей. Мы знаем, что там будет решаться вопрос допуска наших спортсменов на старты в следующем году. Мы надеемся на положительный исход», — цитирует Родионенко «Матч ТВ»

Конгресс FIG проходит в Турции с 11 по 12 ноября.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Ирина Винер высказалась об отсутствии россиянок в видео МОК о гимнастике.

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