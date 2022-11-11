Родионенко: надеемся на допуск российских гимнастов на международные турниры
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«Турция пустила на конгресс всех наших представителей. Мы знаем, что там будет решаться вопрос допуска наших спортсменов на старты в следующем году. Мы надеемся на положительный исход», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
Конгресс FIG проходит в Турции с 11 по 12 ноября.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Ирина Винер высказалась об отсутствии россиянок в видео МОК о гимнастике.