Стало известно, когда Карпова переведут из реанимации в обычную палату

В скором времени 12-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов может быть переведён в обычную палату.

«Со слов супруги, Анатолий Евгеньевич поправляется. Он в сознании, идёт на поправку. Видимо, в понедельник уже решится вопрос перевода из реанимации в палату», — цитирует члена наблюдательного совета ФШР Альберта Степаняна «Матч ТВ».

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

Ранее помощник Карпова заявил, что гроссмейстер идёт на поправку.