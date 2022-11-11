Сборная США стала первой командой, прибывшей на ЧМ в Катар
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По информации Gulf News, американские футболисты остановились в отеле Marsa Malaz Kempinski. Отмечается, что лидер команды Кристиан Пулишич всё ещё находится в расположении «Челси».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью «Права человека для всех».