Сборная США стала первой командой, прибывшей на ЧМ в Катар

Сборная США по футболу прибыла в Катар на чемпионат мира 2022 года.

По информации Gulf News, американские футболисты остановились в отеле Marsa Malaz Kempinski. Отмечается, что лидер команды Кристиан Пулишич всё ещё находится в расположении «Челси».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью «Права человека для всех».