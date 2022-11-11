Узнать больше

Роднина назвала глупостью спор о звании лучшей гимнастки между Латыниной и Хоркиной

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о споре между Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной из-за звания лучшей гимнастки.
Роднина назвала глупостью спор о звании лучшей гимнастки между Латыниной и Хоркиной
  • РИА Новости

«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно-то не живётся? Это называется «сам себя не похвалишь — никто не похвалит», — цитирует Роднину РБК Спорт.

Напомним, что Хоркина назвала себя самой титулованной гимнасткой по числу побед на чемпионатах мира. При этом Латынину это удивило, потому что она является самой титулованной гимнасткой по числу золотых медалей на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Хоркина произвела символический удар по мячу в дерби ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить