Роднина назвала глупостью спор о звании лучшей гимнастки между Латыниной и Хоркиной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о споре между Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной из-за звания лучшей гимнастки.

«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно-то не живётся? Это называется «сам себя не похвалишь — никто не похвалит», — цитирует Роднину РБК Спорт.

Напомним, что Хоркина назвала себя самой титулованной гимнасткой по числу побед на чемпионатах мира. При этом Латынину это удивило, потому что она является самой титулованной гимнасткой по числу золотых медалей на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Хоркина произвела символический удар по мячу в дерби ЦСКА — «Спартак».