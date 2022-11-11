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Футболистка сборной Англии — о решении не смотреть ЧМ-2022: у нас другие ценности

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Защитница сборной Англии Лотте Вуббен-Мой высказалась о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футболистка сборной Англии — о решении не смотреть ЧМ-2022: у нас другие ценности
  • Gettyimages.ru

«Это тяжело. Как у сборной Англии, у всех нас есть сильные ценности. Многие из них отражены не так, как мы видим это в Катаре. Я лично буду болеть за мужскую команду, но смотреть не буду», — цитирует Вуббен-Мой ВВС.

На чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом.

Турнир стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Ранее сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.

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