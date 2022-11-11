«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение «Астон Вилле» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

В составе хозяев мячи забили Антони Марсьяль (49-я минута), Маркус Рашфорд (67-я), Бруну Фернандеш (78-я) и Скотт Мактоминей (90 + 1). У гостей отличился Олли Уоткинс (48-я), Диего Далот записал на свой счёт автогол (61-я).

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги состоится позднее.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Челси» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.