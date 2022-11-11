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Акаев: в России Дзюба может быть нужен любому клубу, кроме «Динамо», «Зенита» и «Спартака»

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Футбольный агент Джамал Акаев высказался о будущем бывшего нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Я думаю, что в России он может быть нужен любому клубу, кроме «Динамо», «Зенита» и «Спартака». Мне так кажется. Все зависит от того, чего хочет клуб, в какой футбол хочет играть. Если бы «Зенит» продолжал играть как в последние четыре года, Дзюба бы спокойно забивал свои 10—12 мячей», — цитирует Акаева Eurostavka.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Венеции» к Дзюбе.

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