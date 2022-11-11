Гришин — о матче с Таджикистаном: хочется увидеть хороший уровень футбола
«Обязательно буду смотреть матч сборных Таджикистана и России… Самое главное, хочется увидеть хороший уровень футбола», — цитирует Гришина «Чемпионат».
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча между сборными России и Таджикистана.