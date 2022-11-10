Корнаухов: «Торпедо» будет стараться прессинговать, не давать дышать «Зениту»

Бывший защитник «Торпедо» Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между автозаводцами и «Зенитом».

«Помню, как «Торпедо» играло в первом круге с «Зенитом» — очень глубоко, от обороны. Команда Андрея Талалаева будет стараться прессинговать, не давать дышать лидерам зенитовцев», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

По его мнению, поражение от «Ахмата» задело самолюбие сине-бело-голубых, поэтому вальяжности в матче с автозаводцами не будет.

Матч между «Зенитом» и «Торпедо» пройдёт 12 ноября на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности защитников команды сыграть в матче с «Торпедо».