Корнаухов: «Торпедо» будет стараться прессинговать, не давать дышать «Зениту»
«Помню, как «Торпедо» играло в первом круге с «Зенитом» — очень глубоко, от обороны. Команда Андрея Талалаева будет стараться прессинговать, не давать дышать лидерам зенитовцев», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
По его мнению, поражение от «Ахмата» задело самолюбие сине-бело-голубых, поэтому вальяжности в матче с автозаводцами не будет.
Матч между «Зенитом» и «Торпедо» пройдёт 12 ноября на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 16:30 мск.
«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й строчке.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности защитников команды сыграть в матче с «Торпедо».